Tem um iPhone? Novo iOS 18 vai permitir gravar e transcrever chamadas 

O novo sistema operativo da Apple, o iOS 18, vai permitir a gravação e transcrição de chamadas telefônicas. O anúncio foi feito pela gigante empresa tecnológica na última segunda-feira, durante a Conferência Anual de Desenvolvedores (WWDC).

No entanto, devido a políticas de privacidade, todos os participantes da chamada telefônica serão avisados de que a conversa será gravada.

Segundo as imagens divulgadas pela Apple, haverá uma opção na aplicação Telefone, com uma onda sonora e o tempo de gravação. Depois, será possível transcrever a chamada na app Notas e o novo sistema Apple Intelligence AI será capaz de fazer um resumo da conversa.

A transcrição do áudio estará disponível apenas em inglês, espanhol, alemão, francês, japonês, chinês mandarim, cantonês e português.

Apple's phone call recording could be huge for podcasting



- call a friend with FaceTime audio

- iPhone removed background noise

- audio, full transcription, and summary of phone call

- publish your episode directly from your phone pic.twitter.com/1qKIurFdNw