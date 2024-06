Samsung pode alterar design de um dos novos lançamentos

Depois de ter seguido um design mais retangular com o Galaxy S23 Ultra e Galaxy S24 Ultra, a Samsung agora está planejando uma pequena alteração no que diz respeito ao visual do seu novo lançamento.

De acordo com a página Ice Universe, na rede social X, apesar de manter grande parte do mesmo design, o Galaxy S25 Ultra contará com cantos mais arredondados do que os antecessores. Além de ter uma tela mais plana, acredita-se que o Galaxy S25 Ultra deverá ter um design mais semelhante ao (infame) Galaxy Note 7.

Vale notar, no entanto, que a série Galaxy S25 só será anunciada no começo do próximo ano. Até lá, no dia 10 de julho, ficaremos a conhecer os dobráveis Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6.