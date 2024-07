Países que já proibiram o TikTok? EUA não são os primeiros... - Como muitos países estão preocupados com a segurança do TikTok devido aos seus laços com a China, o aplicativo enfrenta limitações e proibições crescentes em escala global. O TikTok é propriedade da empresa de tecnologia chinesa ByteDance, mas insiste que funciona de forma independente e não compartilha dados com o governo chinês. No entanto, muitas nações permanecem cautelosas em relação à plataforma, incluindo os EUA, que aprovaram legislação em 23 de abril de 2024 que essencialmente forçará o proprietário chinês da ByteDance a vender a plataforma até 2025 ou enfrentará uma proibição em todo o país. Na América do Norte, Europa e Ásia, vários países já implementaram algum nível de restrição ao app. Clique na galeria para descobrir onde já existem proibições parciais ou totais do TikTok!

© Getty Images