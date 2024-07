Já pode experimentar a próxima grande atualização do iPhone

A Apple lançou oficialmente a versão beta pública de seus sistemas operacionais, incluindo iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 e tvOS 18. Para os sistemas operacionais iPhone, iPad e Mac, os usuários que optarem por atualizar poderão começar a explorar as funcionalidades do Apple Intelligence.

Se você está interessado em experimentar o iOS 18 no seu iPhone, é necessário se inscrever primeiro no Apple Beta Software Program através do site dedicado. Após a inscrição, basta acessar as Configurações do seu iPhone, selecionar Geral e depois Atualização de Software, onde poderá optar pela versão beta pública do iOS 18.

É importante observar que nem todos os modelos de iPhone são compatíveis com o iOS 18. Os iPhones compatíveis incluem os das séries iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone Xs, iPhone Xr e iPhone SE (2ª geração).

Leia Também: Meta levanta restrições às contas de Trump no Facebook e Instagram