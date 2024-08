Muito exposto no Instagram? Saiba como ter mais privacidade

Enquanto rede social, o Instagram serve sobretudo para se conectar com outras pessoas - sejam vendo o que estão fazendo nos Stories, consultar as suas publicações ou até divertir-se com os vídeos que fazem no Reels.

No entanto, pode se dar o caso de sentir que está muito exposto na rede social e, como tal, procure formas de ter mais privacidade.

Uma forma de o conseguir é impedir que as pessoas o possam identificar em fotografias e Stories automaticamente. Felizmente, a rede social permite-lhe ativar uma funcionalidade onde lhe é pedida aprovação sempre que alguém o fizer.

Para ativar esta funcionalidade terá de ir até ao seu perfil e clicar no ícone mais à direita no canto superior. Já nas Configurações e atividade, procure pela área de Identificações e menções e ative a opção que diz Aprovar marcações manualmente. Desta forma, será notificado sempre que alguém te mencionar em uma fotografia e poderá aprovar ou negar essa menção.

Há mais uma opção nas Configurações e atividade que lhe será útil caso não queira que saibam quando esteve online pela última vez, uma informação que é revelada sobretudo nas mensagens privadas.

No menu de definições tente encontrar a área Respostas às mensagens e Story, entre em Mostrar estado de atividade e desative esta funcionalidade, garantindo assim que ninguém os seus seguidores e páginas desconhecidas que lhe desejem enviar mensagem saibam quando esteve online pela última vez.

Caso não queira que outras pessoas tenham acesso às suas publicações - sejam elas Stories, ‘posts’ ou Reels - pode optar por fechar a sua página. Para fazer, vá em Configurações e atividade e procure por Privacidade da conta. Ao entrar, poderá escolher tornar a sua conta privada e, neste caso, apenas os seguidores que tenha aprovado previamente poderão ver as suas publicações.

Outra forma de ter mais privacidade no Instagram é usar a rede social em Modo Avião, o que lhe permite navegar de forma anônima. Se quiser consultar Stories de um perfil sem que o autor saiba, vá até ao perfil da pessoa e ative o Modo Avião no celular, podendo em seguida ver as Stories sem que o Instagram o revele à pessoa que compartilhou os Stories.

Por fim, se teme a possibilidade de que alguém tenha acesso ao seu dispositivo ou conta e receia que as suas pesquisas de pessoas, páginas ou hashtags se tornem conhecidas, crie o hábito de apagar o histórico com frequência. Para fazer, selecione o ícone da lupa no menu principal (na base da tela), escolha a opção 'Ver tudo' abaixo do campo de pesquisa no lado direito e verá a capacidade de 'Apagar tudo'.

Uma vez ativadas todas estas funcionalidades e adotadas estas práticas, poderá ficar com a certeza que conta com uma presença no Instagram muito mais privada.