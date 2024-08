Maduro anuncia suspensão da rede social X na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cuja reeleição é contestada pela oposição, anunciou nesta quinta-feira (8) que a rede social X (antigo Twitter) vai ser "retirada da circulação" durante dez dias.

A agência que gere as telecomunicações da Venezuela "decidiu retirar a rede social X durante dez dias da circulação", disse Maduro, destacando que a decisão resultou de uma proposta dele.

"Ninguém me vai calar, vou enfrentar a espionagem do império tecnológico. Elon Musk é o proprietário da X e violou todas as regras da rede social Twitter, agora X, e violou-as ao incitar ao ódio e ao fascismo", continuou Maduro, que acusa regularmente o bilionário norte-americano de conspirar contra ele.

Anteriormente, Maduro tinha anunciado que se retirava da plataforma de mensagens Whatsapp e pediu que seu eleitores fizessem o mesmo.

Na sexta-feira (2), o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela ratificou a vitória de Maduro com 52% dos votos, mas não tornou pública as atas das assembleias de voto, alegando que foram hackeados.

De acordo com a oposição, que publicou supostas atas obtidas pelos seus agentes de voto, Edmundo Gonzalez Urrutia, que substituiu a líder da oposição Maria Corina Machado - declarada inelegível -, ganhou as eleições com 67% dos votos.

Maduro e as autoridades acusaram repetidamente Musk de envolvimento no ataque informático ao CNE.