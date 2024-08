Já pode criar imagens com a IA do ChatGPT; entenda

A OpenAI anunciou que a ferramenta de geração de imagens Dall-E 3 agora está integrada ao ChatGPT, oferecendo um recurso adicional para todos os usuários, incluindo aqueles da versão gratuita.

Lançado oficialmente em setembro do ano passado, o Dall-E 3 estava disponível apenas para assinantes das versões Plus, Teams e Enterprise. Com essa nova atualização, todos os usuários do ChatGPT poderão acessar a ferramenta, embora com algumas restrições na versão gratuita.

Os usuários gratuitos poderão gerar até duas imagens por dia usando o Dall-E 3. Para criar uma imagem, basta descrever o que deseja e o serviço se encarregará do resto.

