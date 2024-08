NASA encerra missão NEOWISE iniciada há 15 anos

A NASA anunciou o encerramento da missão Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE), cuja sonda foi originalmente lançada em dezembro de 2009.

Originalmente, esta missão foi lançada com o nome Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) e tinha como objetivo observar galáxias distantes durante um período de sete meses. No entanto, a sonda acabou por ser tão bem sucedida que foi estendida por alguns anos até ser colocada em hibernação devido ao baixo nível do sistema de refrigeração.

No entanto, em 2013, o projeto foi rebatizado como NEOWISE depois de a NASA reaproveitar a sonda para observar asteroides e cometas que se aproximassem da Terra. A sonda NEOWISE fez 1,45 milhões de medições e observou mais de 44 mil sistemas solares, incluindo três mil corpos celestes que estiveram nas imediações do nosso planeta.

“A missão NEOWISE tem sido uma história de sucesso extraordinária, uma vez que nos ajudou a entender melhor o nosso lugar no Universo ao rastrear asteroides e cometas que poderiam ser perigosos para nós na Terra”, disse a administradora associada da NASA, Nicola Fox. “Embora estejamos tristes por ver esta missão chegar ao fim, estamos entusiasmados com as futuras descobertas científicas que [a NEOWISE] permitiu ao estabelecer a base para o telescópio de defesa planetária de próxima geração”.

Leia Também: Semana começa com 'chuva de estrelas'; veja as imagens das Perseidas