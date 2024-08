Internet muito lenta em casa? Veja algumas dicas para melhorar

Ter uma ligação lenta à Internet nunca é algo positivo, mas é muito pior passar por este tipo de situação em casa - um lugar onde deveria estar confortável e desfrutando de uma ligação estável sem interrupções.

Se tem uma ligação à Internet uma rede Wi-Fi mais lenta certamente sabe como é uma situação irritante, mas saiba que pode tentar algumas soluções para ter um grande impacto positivo na sua qualidade de vida.

Uma das primeiras ações deve ser reposicionar o roteador. Se colocar o equipamento numa das pontas da casa, é provável que o outro lado não receba uma cobertura tão boa quanto seja desejável. Assim sendo, deverá optar por posicionar o seu roteador ao centro da casa de forma a que a cobertura de Wi-Fi chegue às diferentes divisões.

Poderá também alterar algumas definições do próprio roteador. Dependendo do equipamento (o qual deve atualizar sempre que possível junto do seu operador) deverá estabelecer prioridades nos diferentes equipamentos com acesso à Internet e também alterar o DNS providenciado pelo operador.

Caso tenha problemas em jogar online ou no computador de casa, considere ligar o equipamento com um cabo Ethernet - o que fará com que tenha uma ligação direta sem qualquer perda de sinal por via de Wi-Fi.

Se os problemas persistirem, opte também por desligar o roteador por alguns segundos de forma a que possa fazer um 'reset'. Se não funcionar, considere comunicar a situação ao seu operador.