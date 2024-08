Uber receberá carros autônomos da Cruise em 2025

A Uber e a subsidiária da General Motors dedicada aos carros autônomos, a Cruise, assinaram uma parceria que levará estes veículos ao serviço de transporte.

As primeiras viagens em carros autônomos estão previstas para 2025, mas não foi especificada a data em que tal novidade chegará aos utilizadores da Uber. Um porta-voz da Cruise adiantou ao site TechCrunch que planeja voltar a lançar o seu próprio serviço de transporte com carros equipados com condução autônoma.

Vale recordar que a Cruise decidiu retirar os seus veículos das vias públicas depois de um pedestre ter sido atropelado em outubro do ano passado.

Leia Também: O 'truque' desconhecido que o vai ajudar a ter mais espaço no iPhone