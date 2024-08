Astronauta da NASA captura a beleza da Lua em foto viral; veja

O astronauta Matthew Dominick, a bordo da Estação Espacial Internacional, registrou uma imagem impressionante da tempestade tropical Hone, próxima ao Havaí. Enquanto observava a formação do fenômeno natural pela cúpula da estação, o astronauta foi surpreendido pela beleza do pôr-do-lua, que criou um cenário único e inspirador.

A fotografia, compartilhada nas redes sociais por Dominick, que chegou à estação em março deste ano, rapidamente viralizou, encantando internautas ao redor do mundo

A seguir, você pode conferir a fotografia compartilhada e a postagem completa do astronauta.

The moon setting over the Pacific.



Went to the cupola to shoot Tropical Storm Hone near Hawaii but right after we passed by the storm the moon started to set.



400mm, ISO 500, 1/20000s shutter speed, f2.8, cropped, denoised. pic.twitter.com/YtboVnRNpF