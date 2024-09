X está cada vez mais tóxico? Elon Musk explica porquê

Desde que Elon Musk tomou controle do X (antes Twitter) que os críticos têm afirmado que o ambiente dentro da plataforma se tornou mais tóxico o que, aliado ao fato de o empresário ter removido grande parte da equipe de moderação, levou a que instituições de poder e organismos públicos fizessem avisos formais à empresa.

A toxicidade do X foi um tema abordado por Musk em algumas publicações na sua página este fim de semana, com o empresário multimilionário afirmando que as publicações exibidas são escolhidas pelo algoritmo de acordo com a forma como o usuário usa a rede social.

Por exemplo, Musk refere que se compartilhar uma publicação com amigos, o algoritmo entende que esse é o tipo de conteúdo que leva a uma maior interação.

“O algoritmo do X assume que se interagirem com conteúdo, quer ver mais daquele conteúdo”, explica Musk. “Um dos sinais mais fortes é que, se encaminhar publicações do X para amigos, ela assume que gosta muito do conteúdo, porque é preciso algum esforço para encaminhar”.

No entanto, Musk destaca que ainda há trabalho a fazer e admite que a ação de encaminhar uma publicação pode estar relacionada com indignação e não com gostar do tema subjacente. “Neste momento ainda não somos inteligentes o suficiente para entender isso”, aponta Musk em relação à rede social.

