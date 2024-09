'It’s Glowtime': Veja o que a Apple deve apresentar no seu evento anual

Chegou o momento mais aguardado do ano para todos os fãs da Apple. Esta segunda-feira (9), a ‘Empresa da Maçã’ apresentará oficialmente os seus novos produtos para a reta final de 2024 e, entre eles, estará certamente a muito esperada série iPhone 16.

A Apple não confirmou o que será apresentado neste evento - que recebeu o nome Glowtime - mas, julgando pelos rumores que têm circulado nas últimas semanas (e até meses), há uma boa ideia do que podemos esperar. Afinal de contas, é sempre bom moderar as expectativas ao mesmo tempo que se deixa um espaço para ser surpreendido.

Assim como aconteceu em anos anteriores, esta nova geração de iPhone deve ser composta por quatro modelos - o iPhone 16, o iPhone 16 Plus, o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max.

Os rumores que têm circulado apontam que o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus terão telas de 6,1 e de 6,7 polegadas (respectivamente), enquanto o iPhone 16 Pro ficará terá tela de 6,3 polegadas e o iPhone 16 Pro Max terá 6,9 polegadas.

Esta superioridade dos modelos Pro deve, novamente, refletir-se na potência do processador. Acredita-se que o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus estarão equipados com uma versão levemente alterada do A17 Pro da atual geração, enquanto os modelos Pro terão integrado o novo A18 Pro.

Estas alterações devem-se sobretudo à Apple Intelligence, um conjunto de funcionalidades de Inteligência Artificial (IA) com que a empresa pretende elevar a experiência do iPhone e (no processo) convencer mais dos seus fãs a embarcarem nesta geração de celulares.

Tirando as câmaras traseiras - que devem manter dois sensores no iPhone 16 e iPhone 16 Plus e três no iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max - há algumas novidades que serão transversais aos quatro modelos. Entre elas o fato de o botão Ação estar agora disponível para todos os modelos, assim como o novo botão Captura que também deverá ajudar a melhorar a experiência de tirar fotografias e gravar vídeo.

No que diz respeito a outras novidades da Apple, a empresa deverá aproveitar este evento para desvendar uma nova versão do modelo de entrada do iPad - o qual teve direito à última atualização no outono de 2022. Naturalmente, esta atualização deverá ter direito a um processador mais avançado.

A mesma atualização deverá existir na sexta geração do iPad mini, o qual também é esperado para este evento Glowtime. A última vez que tivemos acesso a um iPad mini foi em 2021 mas, de acordo com as informações que têm circulado, ainda não será desta que este modelo de menores dimensões do tablet terá direito a uma tela OLED.

Os aficionados pelo Apple Watch devem ter um pouco mais sorte. Os rumores indicam que o Apple Watch Series 10 (ou Series X) deverá ter algumas mudanças de design que tornarão o relógio mais fino e a tela maior.

O departamento das funcionalidades também deverá ter algumas novidades, sob forma de uma opção capaz de detectar apneia do sono - o qual será capaz de avaliar a gravidade e até recomendar que o utilizador consulte ajuda especializada. Há também quem acredite que a Apple aproveite esta geração do Apple Watch para introduzir o muito aguardado sensor de hipertensão.

Por fim, é esperado que o Glowtime seja o momento escolhido para a Apple desvendar novidades no seu alinhamento de fones sem fios.

Os AirPods 4 devem ganhar a um grande destaque e assumir a forma de uma versão mais acessível e de um modelo mais completo - com este último tendo cancelamento ativo de ruído e suporte para o sistema Find My na caixa/carregador. Naturalmente, a qualidade de som e bateria devem receber melhorias em relação aos modelos anteriores.

Os fones AirPods Max devem também merecer uma atualização. O modelo existente foi lançado em dezembro de 2020 e, apesar do preço elevado, têm conquistado cada vez mais popularidade.

Supostamente, os novos AirPods Max contarão com ligação USB-C, melhor qualidade de áudio, autonomia de bateria e também uma tecnologia de cancelamento de ruído superior. Além disso, este novo modelo deverá ajudar a tornar os primeiros AirPods Max mais acessíveis.

Estes são todos os rumores que têm sido divulgados com mais frequência nos últimos meses e que ‘pintam’ um cenário mais provável do que será possível esperar. Ainda assim, e tratando-se da Apple, não colocaríamos de parte a possibilidade de estarem reservadas uma ou duas surpresas.

O evento começará a ser transmitido às 14:00 (hora de Brasília) e poderá acompanhar a transmissão em direto a partir do site oficial da Apple.