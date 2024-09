Games que inspiraram filmes: Os êxitos e fracassos! - O mundo dos games já inspirou muitos filmes em Hollywood. Algumas produções foram tão bem-sucedidas, que renderam franquias, enquanto outras repercutiram mal nas bilheterias e na crítica. Contudo, a adaptação de jogos para histórias na indústria do entretenimento continua em alta. Esse é certamente o de 'Super Mario Bros.', grande estreia dos cinemas deste dia 5 de abril de 2023. Na versão original, a animação conta com a voz de Chris Pratt no papel icônico de Mario, além de Charlie Day interpretando o parceiro Luigi, Anya Taylor-Joy como a Princesa Peach e Seth Rogen como Donkey Kong. Mas essa não foi a primeira adaptação do icônico jogo para os cinemas. Na galeria, relembre outros filmes oriundos do universo dos games. Confira êxitos e fracassos do gênero.

