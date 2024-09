Musk apaga postagem polêmica sobre Biden após críticas e investigação

Os Serviços Secretos dos Estados Unidos confirmaram estar "cientes" de uma publicação feita por Elon Musk na rede social X (antigo Twitter), onde o bilionário afirmou que "ninguém está sequer tentando" assassinar o presidente Joe Biden ou a vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata nas próximas eleições.

A postagem, realizada pouco depois de um incidente envolvendo tiros no campo de golfe onde Donald Trump estava no último domingo (15), foi apagada por Musk após receber diversas críticas. O empresário foi acusado de incitar violência contra Biden e Harris, levando a uma reação imediata de diversos setores. Segundo a BBC, a mensagem provocou indignação, e Musk foi rapidamente criticado por ter cruzado a linha ao abordar o tema com tom irresponsável.

Os Serviços Secretos, em comunicado enviado à imprensa britânica, evitaram comentar diretamente o incidente. "Por uma questão de prática, não discutimos questões relacionadas à inteligência protetora", afirmou a agência. No entanto, deixaram claro que "todas as ameaças contra nossos protegidos são investigadas minuciosamente."

A Casa Branca também se manifestou oficialmente, condenando o conteúdo da postagem. "Essa retórica é irresponsável. A violência deve ser sempre condenada, nunca encorajada ou transformada em piada", disse um porta-voz em resposta à publicação de Musk.

Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e do X, é conhecido por seu apoio público a Donald Trump nas eleições presidenciais. Em sua defesa, o bilionário declarou que sua publicação tinha caráter humorístico. "Foi apenas uma piada", justificou ele, acrescentando que o tom não foi compreendido adequadamente. “Aprendi que, embora algo possa fazer um grupo rir, isso não significa que funcione como uma publicação no X”, explicou. Ele ainda reforçou que, sem contexto, o texto perde o sentido humorístico e pode ser mal interpretado.

Well, one lesson I’ve learned is that just because I say something to a group and they laugh doesn’t mean it’s going to be all that hilarious as a post on ?