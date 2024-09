Há um novo 'The Legend of Zelda' para jogar na Switch

Os donos de um Nintendo Switch agora podem aproveitar um novo jogo da série The Legend of Zelda, que traz, pela primeira vez, a princesa Zelda como personagem principal, no lugar de Link.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom foi lançado nesta quinta-feira, 26 de setembro, e oferece aos jogadores a chance de explorar e salvar o reino de Hyrule usando os poderes mágicos que Zelda recebe da entidade mística Tri.

Essas habilidades permitem que Zelda crie réplicas, chamadas de "ecos" no jogo, de objetos, criaturas e inimigos encontrados ao longo de sua jornada. Essas réplicas são úteis para derrotar inimigos, solucionar enigmas e acessar áreas previamente inalcançáveis. O jogo dá aos jogadores mais liberdade para escolher como enfrentar os desafios.





Leia Também: Novo 'Assassin's Creed' foi adiado para 2025