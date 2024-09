OpenAI planeja aumentar drasticamente preço do ChatGPT

Documentos obtidos pelo jornal New York Times revelam que a OpenAI planeja aumentar o preço da versão paga do ChatGPT. Atualmente, o plano premium custa 20 dólares, mas, conforme indicado nos documentos compartilhados com investidores, o valor será elevado para 22 dólares até o final do ano.

Além disso, a OpenAI planeja aumentar gradualmente o preço da assinatura mensal da ferramenta de Inteligência Artificial (IA), com a meta de atingir 44 dólares nos próximos cinco anos.

Segundo a reportagem, em agosto deste ano, a OpenAI registrou uma receita de aproximadamente 300 milhões de dólares, com a expectativa de alcançar 3,7 bilhões de dólares em vendas até o fim de 2024. No entanto, devido a altos custos operacionais, como salários e aluguéis de escritórios, a empresa deve fechar o ano com uma perda de cerca de 5 bilhões de dólares.

Apesar disso, acredita-se que a OpenAI está próxima de levantar até 7 bilhões de dólares na mais recente rodada de investimentos.

