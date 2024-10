Assistente de IA do Gmail também vai chegar ao iPhone

Os utilizadores do Gmail com iPhone terão a oportunidade de usar uma funcionalidade de Inteligência Artificial (IA) - a Gemini da Google - para conseguirem gerir mais eficazmente as respectivas caixas de entrada.

Graças a este assistente da Gemini, os utilizadores do iOS poderão fazer perguntas sobre o conteúdo da caixa de entrada ou do Drive e obter, por exemplo, informação de contatos ou detalhes de alguma empresa. Mais ainda, é possível criar resumos de e-mails sobre tópicos específicos.

Vale notar, no entanto, que só os utilizadores que sejam assinantes do One AI Premium da Google conseguirão ter acesso a esta funcionalidade, tal como já acontece na ‘web’ e no Android.

