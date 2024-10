Os 5 tipos de aplicativos que não deve instalar no celular

Fazer uma gestão cuidadosa dos aplicativos que tem instalados no celular é uma dica recorrente no que diz respeito à manutenção do armazenamento interno do dispositivo.

No entanto, por muito curioso que seja em experimentar novos aplicativos, há alguns tipos de apps que atualmente não servem qualquer propósito. Isto porque, como destaca o TechTudo, as funcionalidades oferecidas por estes apps já foram implementados nos sistemas operacionais Android e iOS ao longo dos anos.

Abaixo pode ver cinco tipos de aplicativos que deve evitar instalar no seu telemóvel e que não lhe vão servir qualquer propósito.

Leitor de códigos QR;

Scanner de documentos;

Apps que prometem economizar bateria;

Apps que permitir gravar tela;

Apps de lanterna.

Leia Também: Instagram desativa capturas de tela para combater chantagem sexual