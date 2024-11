IA gera mais de um quarto do código criado na Google, diz CEO

O CEO da Google, Sundar Pichai, aproveitou a mais recente apresentação de resultados financeiros da empresa para revelar que mais de um quarto do código produzido dentro da empresa é gerado agora por Inteligência Artificial (IA).

O líder da gigante empresa tecnológica notou que a IA é usada para gerar código de forma a “melhorar a produtividade e eficiência”, alertando que o código gerado desta forma é posteriormente revisto e analisado pelos funcionários da empresa.

“Isto ajuda os nossos engenheiros a fazer mais e mais rápido”, disse Pichai. "Estou entusiasmado com o nosso progresso e com as oportunidades que temos pela frente e continuamos focados na construção de produtos de excelência”.

