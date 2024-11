Uma opção do X deixará de ser exclusiva da versão Premium

O X (antigo Twitter) poderá disponibilizar o chatbot Grok para usuários que utilizam a versão gratuita da rede social.

Segundo o site TechCrunch, o X está testando o acesso ao Grok para usuários gratuitos na Nova Zelândia, indicando que o chatbot pode deixar de ser exclusivo para assinantes da versão Premium.

A versão gratuita, no entanto, terá algumas restrições: serão permitidas 10 consultas a cada duas horas no modelo Grok-2, 20 consultas no modelo Grok-2 mini e até 3 análises de imagens por dia.

Agora, resta saber se o X manterá esse modelo ou se fará ajustes com base nos resultados do teste.

