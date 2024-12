Google Maps vai mostrar incidentes reportados pelo Waze

O Google Maps começou a integrar incidentes reportados por usuários do Waze, tornando a navegação em grandes cidades mais eficiente e reduzindo as chances de motoristas ficarem presos no trânsito.

A atualização está sendo implementada gradualmente e estará disponível para as versões do Maps no Android, iOS, Android Auto e CarPlay. Além de visualizar os incidentes reportados, os usuários também poderão saber em qual aplicativo as informações foram registradas.

No momento, o Maps exibe apenas alertas relacionados à presença policial na estrada, reportados pelo Waze. No entanto, a expectativa é que outros tipos de incidentes sejam incluídos em futuras atualizações, ampliando ainda mais as possibilidades de planejamento e segurança no trânsito.

