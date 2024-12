Meta doa US$ 1 milhão (R$ 5,2 mi) para cerimônia de posse de Trump

A Meta, empresa responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou uma doação de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões) para o fundo que financiará a cerimônia de posse de Donald Trump, marcada para o dia 20 de janeiro de 2025.

A informação foi inicialmente divulgada pelo The Wall Street Journal e confirmada pela Meta. A doação é vista como uma tentativa de Mark Zuckerberg de melhorar a relação com Trump, especialmente após o ex-presidente ter sido banido das plataformas da Meta após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Vale lembrar que, em 2020, Zuckerberg havia criticado publicamente Trump por sua “retórica divisiva e incendiária”. No entanto, após críticas durante o ciclo eleitoral de 2024, Zuckerberg parece ter tentado se reconciliar com Trump e, inclusive, já se reuniu com ele, que deve assumir a presidência novamente em 2025.

Leia Também: WhatsApp, Instagram e Facebook saem do ar na tarde desta quarta-feira