WhatsApp promete novidades para 2025; o que esperar?

Assim como acontece com muitos outros aplicativos, plataformas digitais, redes sociais e serviços de comunicação, o WhatsApp está constantemente desenvolvendo novas funcionalidades. Como os testes acontecem na versão beta do app, os usuários podem ter uma ideia do que esperar para os próximos meses.

Com isso em mente, o site Techtudo analisou a versão beta do WhatsApp e, ao observar as funcionalidades em teste, agora podemos compartilhar as novidades que (muito provavelmente) serão lançadas em 2025.

Vale lembrar que, embora essas funcionalidades estejam sendo testadas, não há garantia de que serão disponibilizadas para os usuários na versão final do WhatsApp.

Ainda assim, a lista abaixo oferece uma ideia de como o WhatsApp pode mudar no próximo ano:

Interoperabilidade com outros aplicativos de mensagens;

Publicação de mensagens temporárias nos perfis;

Permitir que novos membros de grupos leiam mensagens antigas;

Compartilhamento de músicas durante chamadas de vídeo;

Conversas bloqueadas com senha na versão Web;

Lembretes de mensagens não lidas;

Novos temas e cores para personalizar as conversas.

