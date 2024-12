Instagram vai permitir criar montagem com os melhores momentos de 2024

O Instagram está se preparando para encerrar 2024 com chave de ouro e, para ajudar os usuários a se despedirem do ano de uma maneira especial, a rede social vai lançar uma nova funcionalidade para compartilhar as melhores memórias dos últimos meses.

De acordo com o site The Verge, o Instagram permitirá que os usuários criem uma montagem com suas fotos mais marcantes de 2024. Para acessar essa opção, basta abrir o app, ir até as Stories como se fosse criar uma nova publicação e selecionar a opção para montar sua retrospectiva do ano.

Se ainda não viu essa funcionalidade, é possível que ela ainda não tenha chegado à sua conta, pois está sendo lançada de forma gradual.

