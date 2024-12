As páginas mais visualizadas da Wikipédia em 2024 - A Wikipédia é de longe o recurso de pesquisas mais popular na internet. Somente em 2024, usuários ao redor do mundo gastaram 4,5 bilhões de horas lendo o site nos mais de 300 idiomas disponíveis. Os artigos da Wikipédia em inglês são os mais lidos ao redor do mundo, e todo ano, a Wikimedia Foundation publica uma lista dos 25 temas mais populares. Pronto para descobrir quais assuntos foram os mais buscados pelas pessoas neste ano? Clique a seguir na galeria.

© <p>Getty Images</p>