Elon Musk diz que há "exagero de negatividade" no X

O proprietário do X, Elon Musk, anunciou mudanças no algoritmo da plataforma, alegando que há “ um exagero de negatividade” circulando na rede social.

Em uma postagem, o empresário multimilionário explicou que o objetivo das mudanças é fazer com que o algoritmo mostre "conteúdos mais informativos e divertidos" para os usuários.

“Também estamos trabalhando em maneiras fáceis de ajustar o ‘feed’ de forma dinâmica, para que você possa ter o que quer, quando quiser”, escreveu Musk.

Vale lembrar que, desde que Musk comprou o antigo Twitter, em outubro de 2022, a plataforma tem sido cada vez mais criticada por ser acusada de promover discurso de ódio e aumentar a toxicidade.

We’re also working on easy ways for you to adjust the content feed dynamically, so you can have what you want at any given moment