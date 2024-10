Astronauta da Nasa internado após quase 8 meses no espaço recebe alta

BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Após passar uma noite no hospital Ascension Sacred Heart Pensacola, na Flórida, o astronauta da Nasa que havia sido internado após retornar à Terra de uma missão de quase oito meses na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), recebeu alta, segundo informações divulgadas pela própria Nasa, no sábado (26).

O astronauta ou a astronauta –por proteção à privacidade médica, não foram divulgadas informações específicas sobre a pessoa internada– retornou ao centro espacial da Nasa, em Houston, ainda no sábado, dia da alta.

"O membro da tripulação está em boa saúde e retomará o recondicionamento pós-voo normal com os outros membros da tripulação", diz, em nota, a agência espacial americana.

Não foi divulgado o motivo da internação.

A cápsula Crew Dragon, da SpaceX, pousou na madrugada de sexta passada (25) no Golfo do México com quatro pessoas a bordo.

Estavam na espaçonave os americanos Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps, e o russo Alexander Grebenkin.

Inicialmente, a Nasa divulgou que toda a tripulação fora encaminhada a uma unidade médica por precaução. Mais tarde, a agência disse que três integrantes da missão já tinham deixado o hospital.

Segundo a agência, o integrante que permanecia internado estava em condição estável e sob observação por precaução.

Por sua vez, a agência espacial russa Roscosmos postou no Telegram uma foto de Grebenkin em pé e sorrindo, com a seguinte legenda: "Após uma missão espacial e pouso, o cosmonauta Alexander Grebenkin está se sentindo ótimo!".

CREW-8

Com 235 dias, a estadia dos astronautas da Crew-8 a bordo da ISS, um laboratório do tamanho de um campo de futebol, foi mais longa do que as missões típicas de seis meses dos astronautas na estação. Também marcou a missão mais longa até agora para a Crew Dragon, da SpaceX, que estreou em 2020.

A SpaceX já voou 44 vezes para a ISS. A empresa de Elon Musk é a única opção dos Estados Unidos para viagens de astronautas para a ISS. O plano para tornar a Starliner, da Boeing, uma segunda opção tem avançado lentamente devido a obstáculos no desenvolvimento da cápsula.

O retorno da tripulação foi adiado por semanas devido a dois furacões que passaram pelo sudeste americano, perto das zonas de pouso esperadas da Crew Dragon.

Na última quarta (23) à tarde, a espaçonave se desacoplou com segurança da ISS e reentrou na atmosfera da Terra na madrugada de sexta-feira (25).

Em uma entrevista coletiva pós-pouso, um representante da Nasa disse que "a tripulação está ótima" e não mencionou problemas com os astronautas. Mas citou problemas com os paraquedas.

Richard Jones, gerente adjunto do Programa de Tripulação Comercial da agência, disse que o conjunto inicial de paraquedas de frenagem sofreu impactos de detritos e que 1 dos 4 paraquedas de um conjunto subsequente demorou mais do que o esperado para se desdobrar.

Jones afirmou, porém, que os imprevistos não afetaram a segurança da tripulação. A espaçonave usada na missão estava em seu quinto voo e com 702 dias em órbita desde sua primeira missão.