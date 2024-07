Grindr limita funções do aplicativo em Paris durante Olimpíadas para segurança de atletas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os estrangeiros e turistas em Paris que estão em busca de um encontro durante as Olimpíadas tiveram parte da experiência frustrada. O aplicativo Grindr limitou algumas de suas funções, como o recurso de "explorar".

Nele, é possível alterar a localização para outro local desejado do mapa. Com isso, usuários não poderão ver perfis localizados na Vila Olímpica.

De acordo com a plataforma, usada especialmente por homens que fazem sexo com outros homens, as mudanças visam proteger esportistas que vem de países com leis anti-LGBT+ rígidas ou que não são assumidos para o público.

"Nosso objetivo é ajudar atletas a se conectarem sem se preocupar em revelar involuntariamente seu paradeiro ou ser reconhecido", diz nota postada no site do Grindr.

Outras funções que foram restritas estão a captura de tela de imagens de perfil e de conversas privadas. O envio de vídeos também foi bloqueado nas dependências das acomodações dos esportistas.

"Usar o Grindr pode colocá-lo em risco de ser exposto. É por isso que desabilitamos recursos baseados em localização dentro da Vila ou em outros locais esportivos." De acordo com a empresa, também vai ser possível que perfis que não possuem assinatura cancelem o envio de mensagens.