Rodrigão aguarda biópsia após retirada de tumor, e médico detalha caso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-BBB Rodrigão, 36, aguarda o resultado de uma biópsia após a retirada de um tumor na glândula suprarrenal esquerda.

O médico do ex-BBB, Antônio Viana, disse que a biópsia apontará se o tumor é benigno ou maligno. "Ainda não temos um diagnóstico fechado... Temos que aguardar o resultado, que pode demorar entre 7 e 10 dias", informou o cirurgião ao gshow.

As análises do material coletado determinarão os próximos passos da recuperação de Rodrigão. "Dependemos do resultado da biópsia para definir a continuidade do tratamento", explicou o médico.

Segundo o cirurgião, o tumor não tem uma causa específica e é difícil de ser definido. As lesões são raras e podem estar relacionadas a fatores genéticos ou mesmo acontecer de forma esporádica.

Após ter alta médica, o ex-BBB voltou para casa nesta terça-feira (3), nos Estados Unidos. Ele passou 12 dias internado depois de um sangramento intra-abdominal.

