Google permitirá buscar dados pessoais que aparecem nos resultados de busca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google traz ao Brasil uma ferramenta para encontrar dados pessoais, como endereço, email e número de telefone que podem aparecer nos resultados do buscador, segundo anúncio feito em evento da empresa nesta terça-feira (11).

O recurso, chamado de "Privacidade nos resultados sobre você", também notificará o usuário sempre quando houver resultados correspondentes na Busca.

Dados pessoais podem ser usados em uma série de fraudes virtuais. Estelionatários podem usá-los para se passar por outras pessoas nas redes sociais a fim de pedir transferências via Pix ou até para abrir contas laranjas em instituições financeiras menos rigorosas no processo de cadastro.

"Para dados que prefere manter privados, o usuário poderá pedir rapidamente ao Google para removê-los, na própria ferramenta", diz o anúncio da empresa.

"É claro que remover essas informações da Busca não as remove da internet, mas este é um passo importante para ajudar a proteger as pessoas online", disse o vice-presidente global do Google para engenharia de privacidade e cibersegurança, Royal Hansen.

Segundo Hansen, o Brasil receberá ainda neste ano uma ferramenta estendida que detectar vazamentos de documentos oficiais de identificação como CPF, carteira de habilitação e passaporte. O país estará entre os primeiros a receber o recurso.

Questionado sobre criminosos que impulsionam anúncios golpistas no Google, muitas vezes usando dados roubados de terceiros, o executivo disse que a plataforma trava uma luta permanente contra atividades ilegais que pioram a internet como um todo.

COMO SOLICITAR A REMOÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS

O recurso pode ser acessado no app do Google para smartphone, com um clique na foto de perfil. Depois, é necessário selecionar "Privacidade nos Resultados sobre você".

Também é possível acessá-lo clicando nos três pontos ao lado dos resultados individuais na busca do Google feita em um navegador, como Chrome ou Firefox.

Após o pedido de retirada, o Google verifica se essas informações aparecem nos resultados da Busca e se há novos resultados sobre o usuário. As informações aparecerão na guia "Resultados para analisar". Nela, será possível fazer solicitações de remoção.

Veja como é passo a passo:

- O primeiro passo é acessar o "Privacidade nos Resultados sobre você". No navegador para computador, a página fica neste link. No aplicativo Google no smartphone, é necessário tocar a foto do perfil e, em seguida, selecionar "Privacidade nos Resultados sobre você".

- Depois, a pessoa precisa adicionar seus dados de contato. E depois os dados de contato nas configurações. O Google verificará se essas informações aparecem nos resultados da pesquisa.

- Será possível visualizar os resultados com menção ao usuário em uma lista da busca do Google que contém as informações pessoais. A pessoa poderá ver o título e a fonte de cada resultado e abrir a página na web.

- Para solicitar a remoção de resultados indesejados caso encontre um resultado que contenha informações pessoais a contragosto, a pessoa pode clicar nos três pontos ao lado do resultado e selecionar "Remover".

- O Google analisará a solicitação e removerá o link dos resultados da pesquisa, se identificar as violações de privacidade