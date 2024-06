Ranking elege as melhores cias aéreas do mundo, duas brasileiras na lista

A SkyTrax divulgou no começo da semana a lista das dez melhores companhias aéreas do mundo, baseada na opinião de passageiros que participaram da pesquisa. Mais de 350 companhias aéreas foram avaliadas para determinar os vencedores dos prêmios. Entre as 100 melhores, apenas duas companhias aéreas brasileiras conseguiram se destacar: a Latam conquistou o 43º lugar, enquanto a Azul ficou na 53ª posição.

A Qatar Airways assumiu o primeiro lugar, desbancando a Singapore Airlines, que agora ocupa a segunda posição. Em terceiro lugar está a renomada Emirates, subindo um posto em comparação ao ano anterior.

O TOP 10 é dominado principalmente por companhias aéreas asiáticas, com destaque para a ausência de companhias norte-americanas.

A classificação é baseada em questionários de satisfação respondidos por clientes dessas companhias em mais de 100 países durante o período de 2023 a 2024.

Confira o Top 10:

Qatar Airways



Singapore Airlines



Emirates



ANA All Nippon Airways



Cathay Pacific Airways



Japan Airlines



Turkish Airlines



EVA Air



Air France



Swiss International Air Lines

Leia Também: Relatório revela cidades onde comprar uma casa é quase impossível; veja