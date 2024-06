Relatório revela cidades onde comprar uma casa é quase impossível; veja

O sonho da casa própria se torna cada vez mais distante para muitos, principalmente em grandes centros urbanos. De acordo com o relatório anual da Demographic International Housing Affordability, que analisa o custo de moradia global há 20 anos, 10 cidades agora são consideradas "impossivelmente inacessíveis" devido aos preços exorbitantes dos imóveis.

Cidades dos EUA e Austrália dominam a lista

Cinco das 10 cidades menos acessíveis do ranking estão localizadas na Costa Oeste dos Estados Unidos e no Havaí, incluindo San José, Los Angeles, São Francisco, San Diego e Honolulu. A Austrália também marca presença com Sydney, Melbourne e Adelaide.

Hong Kong lidera com maior taxa de inacessibilidade

No topo da lista está Hong Kong, conhecida por seus apartamentos minúsculos e altos custos de vida. A taxa de aquisição de habitação na cidade é a mais baixa entre as pesquisadas, com apenas 51%, em comparação com Singapura (89%), que possui um forte compromisso do governo com habitação pública.

Fatores que contribuem para a inacessibilidade

O relatório aponta diversos fatores que contribuem para a inacessibilidade da moradia:

Aumento do home office durante a pandemia: A busca por casas com mais espaço e fora dos centros urbanos impulsionou os preços.

Políticas de uso do solo: A "contenção urbana", que visa limitar a expansão das cidades, restringe a oferta de terrenos, elevando os preços.

Acumulação de imóveis por investidores: A compra de casas por investidores para fins de aluguel ou especulação diminui a disponibilidade de imóveis para compra própria.

Cidades mais acessíveis

Apesar do cenário preocupante, o relatório também identifica cidades mais acessíveis, como Pittsburgh, Rochester e St. Louis nos EUA; Edmonton e Calgary no Canadá; Blackpool, Lancashire e Glasgow no Reino Unido; e Perth e Brisbane na Austrália.

Alerta para a classe média

O estudo destaca que a classe média é a mais afetada pela escalada dos custos da terra e da moradia. "A contenção urbana leva à escassez de oferta e ao aumento dos preços", afirma o relatório.

Metodologia do Relatório

O relatório da Demographic International Housing Affordability mede a acessibilidade da moradia utilizando a razão entre o preço médio da habitação e a renda familiar média bruta. Os dados são coletados em 94 mercados ao redor do mundo e a pesquisa é realizada há 20 anos.

