Receita: Penne ao molho de queijo e linguiça

O macarrão, iguaria trazida pelos italianos durante o período de imigração, tem um dia só para chamar de seu. O Dia do Macarrão é comemorado em 25 de outubro. A data teve origem em 1995 no Congresso Mundial do Macarrão, que aconteceu em Roma. Aqui no Brasil, a comemoração começou em 1998 quando a ABIMPAI, junto com alguns restaurantes, trouxe a comemoração para o país.

O consumo de macarrão no Brasil é muito comum, sendo possível encontrar o alimento em 98,8% dos lares. No ranking mundial, ficamos em 3º colocado como o país que mais consome a massa, perdendo apenas para Itália e Estados Unidos. O alimento é popular no país pelo seu preço e praticidade na hora do preparo.

Gosta de cozinhar? Que tal servir aos seus convidados o saboroso Penne ao Molho de Queijo e Linguiça, com muita cremosidade no molho, a receita pode render até 10 porções.

Agora é só convidar seus amigos e familiares para uma noite especial para comemorar o Dia do Macarrão! Confira a receita completa abaixo:

Penne ao Molho de Queijo e Linguiça

Ingredientes:

Para o molho

4 colheres (sopa) de Margarina Vitarella

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 litros de leite, em temperatura ambiente

4 xícaras (chá) de queijo meia-cura ralado

Sal a gosto

2 colheres (sopa) de óleo

600 g de lingüiça fresca, em rodelas

2 cebolas grandes, cortadas em meia-lua

Para a massa

1 embalagem de Penne com Ovos Vitarella

1 colher (sopa) de sal

3 talos de cebolinha picados

Modo de Preparo:

- Em uma panela derreta a margarina e junte a farinha. Em fogo baixo, mexa por alguns instantes até tostar a farinha. Aos poucos, despeje o leite, mexendo vigorosamente para não empelotar. Cozinhe para que encorpe, acrescente o queijo e mexa até obter um molho homogêneo e espesso. Tempere com o sal e desligue o fogo;

- Aqueça uma frigideira com o óleo e doure as linguiças. Retire-as e, na mesma frigideira, doure as cebolas. Misture a linguiça, desligue o fogo e reserve;

- Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, acrescente o molho e misture a linguiça acebolada. Polvilhe a cebolinha e sirva em seguida.

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos