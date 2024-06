Objeto misterioso é encontrado em área desértica em Las Vegas

No último fim de semana, um objeto intrigante foi encontrado por equipes de busca e resgate de Las Vegas: um monólito metálico erguido próximo à Montanha Gass Peak, em Nevada. A origem e o propósito da estrutura permanecem um enigma para as autoridades, que ainda investigam o caso.

Localizado dentro do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Deserto, o monólito chama atenção por sua natureza incomum e presença em meio à fauna local. Sua aparição evoca lembranças de objetos semelhantes encontrados em diversos países em 2020, quando o coletivo artístico "The Most Famous Artist" reivindicou autoria.

Até o momento, ninguém se apresentou como responsável pela instalação do monólito em Nevada. As autoridades temem que a peça possa atrair um grande número de visitantes à região, causando impacto ambiental e distúrbios à vida selvagem.

