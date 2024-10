Mira Murati, ex-CTO da OpenAI, planeja lançar nova startup de IA

Foi em setembro que Mira Murati, ex-diretora de tecnologia (CTO) da OpenAI, anunciou sua saída da empresa. Agora, a executiva, que se destacou no campo da Inteligência Artificial (IA), já está planejando seus próximos passos no setor.

De acordo com a agência Reuters, Murati está em conversas com possíveis investidores para lançar uma nova startup focada em IA. Fontes próximas ao assunto afirmam que a ex-executiva da OpenAI pode levantar mais de 100 milhões de dólares (aproximadamente 570 milhões de reais) para o projeto, graças à sua experiência e notoriedade no setor.

Apesar das negociações estarem ainda em fase inicial, não há informações concretas sobre qual será o papel de Murati na futura empresa ou se ela assumirá a posição de CEO.

