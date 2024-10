A nova opção do Instagram foi pensada para apreciadores de música

Se costuma andar pelo Instagram e já deu de caras com uma música que gostaria de adicionar à sua biblioteca no Spotify, então vai gostar de saber que as duas empresas vão facilitar este processo.

Uma nova integração das duas apps permitirá que este processo seja muito mais rápido e não tenha de ser feito de forma manual.

Ao ver, por exemplo, uma Story que tenha uma música do seu agrado bastará tocar com o dedo, obtendo não só mais informação como também adicionando-a automaticamente ao Spotify nas Músicas apreciadas. Naturalmente, isto exigirá que os utilizadores liguem as respectivas contas na rede social e no serviço de streaming.

“Sabemos que a música está à sua volta e, por vezes, isso significa que está diretamente no seu ‘feed’ de redes sociais”, pode ler-se no comunicado do Spotify compartilhado com o site 9to5mac. “É por isso que a, partir de hoje, o Spotify está entusiasmado por revelar uma nova integração com o Instagram que torna ainda mais fácil capturar e adicionar instantaneamente música do Instagram ao Spotify com apenas um simples toque”.

