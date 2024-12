IA da Meta tem quase 600 milhões de usuários mensais

O cofundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou em uma publicação na Threads que o assistente de inteligência artificial da empresa, o Meta AI, agora conta com quase 600 milhões de usuários ativos mensais.

Na última atualização divulgada em outubro, o Meta AI possuía 500 milhões de usuários ativos mensais. No entanto, o assistente ainda não está disponível nos países da União Europeia.

Zuckerberg também aproveitou a publicação para anunciar o lançamento do modelo Llama 3.3 70B da Meta AI, destacando que ele oferece um "desempenho semelhante" ao modelo anterior, mas com "uma fração do custo".

Além disso, o CEO mencionou que o próximo modelo de IA, o Llama 4, já está em desenvolvimento. Porém, nenhuma data de lançamento foi revelada até o momento.

