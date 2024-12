Semana vai terminar com a maior e última 'chuva de estrelas' do ano

Neste fim de semana, entre os dias 13 e 14 de dezembro, os entusiastas da observação do céu noturno terão a oportunidade de presenciar uma das maiores chuvas de meteoros do ano: as Gemínidas. Esse fenômeno anual ocorre entre 19 de novembro e 24 de dezembro, com seu pico acontecendo nos próximos dias.

Uma das principais características que diferencia as Gemínidas de outras chuvas de meteoros é que elas têm origem em um asteroide, e não em um cometa. O asteroide responsável é o 3200 Phaethon, descoberto em outubro de 1983. Nos próximos anos, espera-se aprender mais sobre esse corpo celeste, já que uma sonda japonesa chamada DESTINY+ visitará o 3200 Phaethon em 2030 para estudá-lo mais detalhadamente. A missão está prevista para ser lançada em 2028.

Durante a chuva de meteoros deste fim de semana, você poderá observar os meteoros praticamente durante toda a noite de sexta para sábado. Contudo, devido à proximidade da Lua Cheia, pode ser mais difícil aproveitar ao máximo o fenômeno devido à iluminação extra.

Se quiser observar as Gemínidas com melhor visibilidade, o ideal é procurar um local onde você possa bloquear a luz da Lua, garantindo uma visão mais clara do céu.

Leia Também: SpaceX prepara sétimo teste do Starship após sucesso do sexto lançamento