SpaceX prepara sétimo teste do Starship após sucesso do sexto lançamento

O sexto teste do Starship, foguete desenvolvido pela SpaceX, ocorreu no final de novembro, e a empresa de Elon Musk já está se preparando para o próximo lançamento.

De acordo com uma publicação recente na conta oficial da SpaceX na rede social X (antigo Twitter), o propulsor Super Heavy já está posicionado na plataforma de lançamento da Starbase, localizada em Boca Chica, Texas, nos Estados Unidos.

Segundo informações do site Mashable, especula-se que o sétimo teste do Starship possa ocorrer no dia 11 de janeiro. No entanto, até o momento, a SpaceX não confirmou oficialmente a data.

Flight 7 Super Heavy booster moved to the pad at Starbase for testing pic.twitter.com/IOnSMTjrTk — SpaceX (@SpaceX) December 6, 2024

