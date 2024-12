Astronautas já 'celebram' 6 meses encalhados no Espaço; como estão?

O plano era que Suni Williams e Butch Wilmore fossem ao espaço por uma semana, em junho, mas as coisas mudaram, e a convivência acabou se estendendo para oito meses.

A dupla completou meio ano fora da Terra na última quinta-feira e ainda tem mais dois meses de missão compartilhada, já que o retorno está previsto para fevereiro de 2025.

Os dois astronautas partiram em 5 de junho na nova cápsula Starliner da Boeing, em uma missão que deveria ser apenas um teste. No entanto, chegaram à Estação Espacial Internacional no dia seguinte, enfrentando falhas no propulsor e vazamentos de hélio.

Diante disso, a NASA considerou que o retorno seria arriscado e adiou a volta da dupla para o ano seguinte. Desde então, várias missões não relacionadas a esta também foram suspensas.

Citada pela imprensa internacional, Suni Williams explicou nesta semana que ambos estão bem e que ela "gosta de tudo aqui em cima". "Viver no espaço é super divertido", afirmou durante uma videoconferência realizada em uma escola em Massachusetts, onde mora.

Já em outubro, o "companheiro de cápsula", Butch Wilmore, declarou que "a atitude ajuda muito" nesse tipo de situação e que mantém uma perspectiva positiva. "Não vejo essas situações como algo deprimente", comentou.

Os dois agora estão em um voo da SpaceX, programado para retornar em dois meses. Assim como outros profissionais, a dupla foi treinada para lidar com situações imprevisíveis como esta.

A vida (não está) em suspenso

Vale lembrar que a vida continua o mais normal possível para os dois, tanto que fizeram questão de não "perder" as eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Na ocasião, os astronautas demonstraram grande entusiasmo por poder votar, destacando que era "um dever". A NASA até explicou como isso foi possível.

