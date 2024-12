Hubble revela novas imagens dos planetas mais distantes do Sistema Solar

Embora o Telescópio Espacial James Webb tenha sido o grande destaque nos últimos anos no estudo do Universo, não há dúvidas sobre a importância do Telescópio Espacial Hubble para ampliar nosso conhecimento sobre os corpos celestes ao nosso redor.

Para ilustrar isso, o site oficial do Hubble compartilhou novas imagens mostrando as observações feitas pelo telescópio ao longo dos últimos dez anos. O foco das imagens está nos quatro planetas mais distantes da Terra no Sistema Solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Essas imagens fornecem dados valiosos sobre as atmosferas desses planetas, permitindo aos cientistas estudar o funcionamento desses sistemas atmosféricos. No caso de Júpiter, é possível observar as mudanças na tonalidade de sua atmosfera, causadas pelas tempestades intensas que ocorrem nesse gigante gasoso.

Confira essas imagens captadas pelo Hubble na galeria acima.

