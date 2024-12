Astronauta posta imagens impressionantes de nuvens na atmosfera da Terra

O astronauta Don Pettit, atualmente na Estação Espacial Internacional (ISS), tem se destacado por capturar fotografias de tirar o fôlego da Terra vista do espaço. Suas imagens mais recentes foram compartilhadas na rede social X (antigo Twitter) e revelam a beleza surreal das nuvens atmosféricas sob condições específicas de luz.

Pettit explicou que a ISS, em sua órbita atual, está alinhada com a linha que separa o dia e a noite na Terra, conhecida como a zona crepuscular. "Vivendo na Twilight Zone. Não experimentamos um dia inteiro ou uma noite completa. Este é o melhor momento para fotografar nuvens com uma iluminação de baixo ângulo", escreveu o astronauta na publicação.

As fotos capturam as nuvens iluminadas de forma única, ressaltando os detalhes e as texturas que não são visíveis a partir do solo. Pettit, que já é reconhecido por suas contribuições para a fotografia espacial, utiliza essas imagens para destacar a interação entre luz, atmosfera e os fenômenos naturais do nosso planeta.

