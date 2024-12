Receita de Natal: Pavê de frutas vermelhas

O fim do ano é sinônimo de alegria, celebração e união, não é mesmo? Durante dezembro, a mesa está sempre repleta de pratos saborosos e a casa cheia de amigos e familiares. Para garantir que esses momentos sejam regados de memórias alguns detalhes são importantes, como a tradicional ceia de Natal.

Algumas sobremesas são clássicas, como a rabanada e o pavê, que não podem ficar de fora. Mas que tal trazer uma dessas delícias de uma forma diferente esse ano? Sugerimos um doce feito com frutas vermelhas e biscoito para tornar a sua festa ainda mais inesquecível. Essa receita possui uma apresentação especial e um sabor que deixará a todos encantados.

Para aprender como fazer, confira o modo de preparo:

Pavê de Frutas Vermelhas

Ingredientes:

2 latas de creme de leite

1 lata de leite condensado

1 envelope incolor e sem sabor de Gelatina

1 pacote de Fortaleza Biscoito Doce sabor Leite

Geleia de frutas vermelhas e frutas picadas (morangos, uvas e cereja)

Modo de preparo:

Passo 1 - Bata as duas latas do creme de leite até ficar espesso, junte o leite condensado e bata mais um pouco até ficar tudo bem incorporado. Coloque a gelatina de molho em água fria.

Passo 2 - Aqueça o leite um pouco e depois coloque as folhas de gelatina dentro, até ficarem bem dissolvidas, reserve para esfriar um pouco. Quando o leite esfriar um pouco junte a mistura de creme de leite com leite condensado e misture bem.

Passo 3 - Triture o Fortaleza Biscoito Doce sabor Leite para que ele fique como uma farinha.

Passo 4 – Por fim monte em camadas, começa com um pouco de creme, biscoitos, frutas picadas mais creme, biscoito novamente, frutas e depois despeje o restante do creme por cima. Decore com geleia e leve à geladeira.