SpaceX alcança avaliação de US$ 350 bilhões e lidera startups privadas

A avaliação da SpaceX, empresa aeroespacial fundada e majoritariamente controlada por Elon Musk, atingiu 350 bilhões de dólares (cerca de R$ 1,77 trilhão), tornando-se a startup privada mais valiosa do mundo.

De acordo com o Financial Times, a SpaceX e seus investidores vão comprar ações ordinárias da empresa no valor de 1,025 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 5,16 bilhões) a um preço unitário de 185 dólares por ação, o que representa um aumento de 65% em relação à transação anterior, realizada em setembro, quando os empregados venderam ações por 112 dólares cada.

Segundo a Bloomberg, a SpaceX comprará cerca de 500 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2,5 bilhões) em ações nesta transação, com o restante do capital sendo fornecido por investidores externos.

Em meados de novembro, a SpaceX havia proposto fixar o preço das ações em cerca de 125 dólares, o que avaliaria a empresa em mais de 250 bilhões de dólares (cerca de R$ 1,26 trilhão), mas acabou aumentando esse valor devido ao grande interesse dos investidores.

Além disso, a startup de inteligência artificial de Musk, a xAI, arrecadou 6 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 30,2 bilhões) no início deste mês, com uma avaliação de 50 bilhões de dólares (cerca de R$ 251 bilhões), cerca do dobro do valor de sua avaliação de seis meses atrás.

As ações da Tesla, por sua vez, dispararam 60% desde as eleições de 5 de novembro, resultando em uma capitalização recorde de 1,26 trilhões de dólares (aproximadamente R$ 6,32 trilhões) para o fabricante de carros elétricos.

O Financial Times também lembra que Elon Musk foi um dos principais apoiadores de Donald Trump na corrida presidencial de 2024, contribuindo com mais de 250 milhões de dólares (aproximadamente R$ 1,26 bilhão) para a campanha e tornando-se um confidente próximo do presidente eleito, que o nomeou para codirigir um novo "departamento de eficiência governamental".

Leia Também: SpaceX prepara sétimo teste do Starship após sucesso do sexto lançamento