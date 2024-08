CNU divulga gabarito oficial e abre prazo para recurso nesta terça (20)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gabarito oficial das provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) está disponível nesta terça-feira (20), a partir das 10h, no site do concurso, que pode ser acessado no link do CNU (Clique Aqui).

Também nesta terça começa a valer o prazo para recurso contra questões das provas objetivas. Os exames, realizados no domingo (18), contaram com 36 cadernos diferentes de questões, divididos pelos oito blocos da seleção.

O CNU, chamado de Enem dos Concursos, é o maior do tipo no país, com 2,1 milhão de inscritos e 970 mil participantes, uma abstenção de 54,12%. As provas foram aplicadas em 228 cidades, incluindo todas as capitais. Foram 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas.

Segundo o edital, os recursos devem ser apresentados no site do CNU, diretamente à Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção. É preciso que o candidato apresente um recurso fundamentado, com argumentos claros sobre o motivo do pedido de impugnação da questão.

O prazo final para apresentar os recursos é nesta quarta (21). O candidato não deve se identificar na hora de contestar as questões. Se houver qualquer sinal que identifique o participante ou a procedência do recurso, o pedido será negado.

Não serão aceitos recursos por meio dos Correios, por email, fax ou fora do prazo estabelecido. Se houver qualquer problema técnico com o computador e o candidato não conseguir enviar a sua contestação, Cesgranrio e MGI não serão responsabilizados, conforme prevê o edital do concurso.

As decisões sobre os recursos serão divulgadas todas de uma vez, junto com o resultado final das provas objetivas, previsto para o dia 8 de outubro. Quando a questão for cancelada, os pontos relativos àquela questão serão dados a todos os candidatos participantes daquele bloco.

PRÓXIMOS PASSOS DO CNU

Depois do prazo para contestação da prova objetiva e para a divulgação do gabarito, o próximo passo do CNU é a disponibilização da imagem do cartão de resposta de cada candidato no site do concurso, na área do candidato. Para acessar, é preciso ter senha do Portal Gov.br.

No dia 8 de outubro, além dos resultados das provas objetivas, sairá também a nota da prova discursiva e a convocação para o envio de títulos. Nos dias 8 e 9 de outubro, será o prazo de recurso contra a nota da questão discursiva. Os candidatos que passarem para a próxima fase deverão enviar, em 9 e 10 de outubro, os títulos.

É preciso enviar documentos como diplomas de graduação, de cursos, mestrado, doutorado e especializações, entre outros, conforme o cargo para o qual prestou o concurso e conforme as qualificações do candidato.

No dia 17 de outubro sairá o resultado da prova discursiva e ocorrerá a convocação para a comprovação de condição declarada para cota, como no caso de pessoas portadoras de deficiência, candidatos negros e candidatos indígenas. Para quem fará avaliação por deficiência, a perícia vai de 17 a 25 de outubro.

Nos dias 2 e 3 de novembro, os participantes negros e indígenas fazem a sua heteroidentificação. No dia 4, sai o resultado dos títulos. O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado em 21 de novembro.

O início do trabalho dos aprovados que não precisarão passar pela terceira fase, que é o curso de formação específica, está previsto para janeiro de 2025. Os demais devem ser contratados em abril. Segundo a ministra do MGI, Esther Dweck, serão três listas de chamada. Quem não responder às convocações estará fora.

O CNU terá uma lista de espera de 13 mil pessoas, o dobro do número da vagas. O objetivo é contratar os servidores para as áreas às quais foram aprovados à medida que cargos ficarem vagos. A previsão é que 70 mil funcionários públicos se aposentem até 2026.



CONFIRA O CALENDÁRIO ATUALIZADO DO CNU

