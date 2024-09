Qual país tem mais dívidas no mundo?

Você sabe quais países têm as maiores dívidas públicas em 2024? A proporção dívida/PIB é a métrica que compara a dívida pública de um país com o seu Produto Interno Bruto (PIB). Ao comparar o que uma nação deve com o que produz, a proporção dívida/PIB mostra a capacidade de um país pagar as suas dívidas. Os países com proporção dívida/PIB semelhantes são classificados com base na sua PPC do PIB. O PIB PPC (Paridade do Poder de Compra) ajusta a produção econômica de um país tendo em conta as diferenças no custo de vida e no poder de compra.

Curioso? Para se ter uma ideia, nações mais ricas e desenvolvidas que o Brasil chamam a atenção por suas dívidas gigantescas! Quais as causas desses déficits e de quanto estamos falando? Para descobrir quais os países mais endividados do mundo – valores (em dólares) calculados utilizando os dados da proporção dívida/PIB da base de dados da dívida bruta das administrações públicas em relação ao PIB do Fundo Monetário Internacional – clique nesta galeria.