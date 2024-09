Caixa Econômica realiza leilão de imóveis com até 95% de desconto

Durante o mês de outubro, a Caixa Econômica Federal realizará uma série de leilões que colocarão cerca de 2 mil imóveis à disposição do público. As propriedades, localizadas em diversos estados do Brasil, estão sendo oferecidas com descontos que podem atingir 95% do valor de avaliação, tornando-se uma oportunidade atrativa para quem busca adquirir um imóvel com preço reduzido.

Em parceria com a Fidalgo Leilões, o primeiro leilão ocorrerá no dia 2 de outubro, seguido por outro no dia 8. Juntos, os dois eventos contarão com 900 imóveis, entre casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais. Há também a possibilidade de utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em algumas aquisições, conforme detalhado nas descrições de cada lote.

Os estados com maior número de imóveis disponíveis são o Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, com 172, 133 e 131 propriedades, respectivamente. Entre os destaques, está um apartamento em Marília (SP), que tem 42,9 metros quadrados, dois quartos e garagem, sendo oferecido com um desconto de 45%, por R$ 62,7 mil. Outro destaque é uma casa no Pará, em São Domingos do Capim, com 56 metros quadrados, que pode ser adquirida por R$ 21 mil, com 65% de desconto.

Além desses eventos, outro leilão será realizado em parceria com a Kron Leilões e Site Leilões, com 1.146 imóveis distribuídos em 24 estados. As ofertas incluem casas, apartamentos e terrenos, com preços iniciais variando de R$ 59,2 mil a R$ 3,6 milhões, e os lances podem ser feitos até o dia 23 de outubro na plataforma Superbid Exchange.

Para participar dos leilões, é necessário realizar um cadastro prévio no site do leiloeiro. O acesso aos imóveis está aberto a todos os interessados, e a oportunidade de adquirir propriedades com descontos substanciais pode atrair tanto investidores quanto compradores de primeira viagem.

Essa nova rodada de leilões apresenta uma variedade de opções em diferentes regiões do país, como um terreno em Cachoeiras de Macacu (RJ), avaliado em R$ 87,2 mil, e uma casa na capital paulista por R$ 2,5 milhões. Imóveis no litoral, como um apartamento de 91 metros quadrados em Praia Grande (SP), também estão disponíveis com preços iniciais a partir de R$ 615 mil.

Os leilões da Caixa têm sido uma opção bastante procurada por quem deseja adquirir imóveis por preços abaixo do mercado, com grande potencial de economia para os compradores.



