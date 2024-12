Zema antecipa lucro recorde da Cemig e defende privatização de estatais

ARTUR BÚRIGO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), antecipou nesta sexta-feira (13) que a Cemig, estatal de energia do estado, deve ter lucro recorde neste ano.

Ele também defendeu a proposta de privatização da companhia, que foi encaminhada pela sua gestão no mês passado junto com o projeto de desestatização da Copasa, estatal de saneamento.

"Conversei com o presidente Reynaldo [Passanezi Filho], que me falou que neste ano vai ser recorde de lucro, de Ebitda [um indicador de geração de caixa], de investimentos, de redução em acidentes do trabalho, em qualidade de energia fornecida", disse Zema em um café com jornalistas em Belo Horizonte.

O governador ainda falou sobre a estratégia de desestatização da empresa, que é transformá-la em uma "corporation", -sem controlador definido-, a exemplo do que aconteceu com a Eletrobras.

Nesse caso, o governo continuaria com sua participação acionária de 17,04%, mas se tornaria acionista de referência, com poder de veto ("golden share").

"Não precisamos vender a empresa, se o Estado parar de mandar lá, já fico muito satisfeito. Ele continua a ser acionista, recebe dividendos, a empresa se valoriza. Se amanhã o governo federal tiver interesse no ativo, nós podemos transferir essas ações", afirmou Zema.

O chefe do Executivo mineiro cita a transferência de ativos dos estados para a União que é prevista pelo Propag, programa de renegociação das dívidas dos estados que foi aprovado na Câmara dos Deputados na terça (10) e aguarda nova votação no Senado.

O governo mineiro cogita a possibilidade de desestatizar a Cemig e repassar sua fatia na companhia à União como forma de abater os juros da dívida.

Como mostrou a Folha, porém, tanto o mercado financeiro quanto os deputados mineiros veem poucas chances de aprovação das propostas de privatização de Copasa e Cemig na Assembleia Legislativa.

Além dos projetos, o governo estadual ainda aposta numa PEC (Proposta de Emenda à Constituição) em que pede o fim da consulta popular para desestatização de Cemig e Copasa e a redução do número de votos para a privatização de estatais, dos atuais 48 para 39 votos.

O secretário de Governo de Minas, Gustavo Valadares, responsável pela articulação com a Assembleia, admite que hoje as propostas não têm apoio da maioria dos deputados, mas se diz otimista pela reversão do cenário assim que elas começarem a tramitar.

"O governo não se furtará a discutir, seja na Assembleia, seja em audiências regionais, a condição das duas empresas. Nós demonstraremos de forma muito clara que não há mais espaço para gestões do Estado nestas duas empresas", disse Valadares.

O presidente reeleito da Assembleia, Tadeu Leite (MDB), indicou há uma semana que os projetos serão analisados apenas quando o estado definir a adesão ao Propag.

"É um tema [privatizações] que tem de ser discutido com muita cautela. Nós estamos falando de empresas da população de Minas Gerais, mas eu entendo que o Estado tem que se modernizar. Nós precisamos fazer discussões sem prejudicar a população, os servidores", disse o presidente do parlamento.

RAIO-X DA CEMIG

Fundação: 1952

Lucro líquido em 2023: R$ 5,7 bilhões

Ebitda em 2023: R$ 8,5 bilhões

Concorrentes: Alupar, AES, CTEEP, Copel, Celesc, CPFL, EDP Brasil, Eletrobras, Eneva, Engie, Equatorial, Neoenergia e Taesa.