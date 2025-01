Caixa leiloa 572 imóveis a partir de R$ 51 mil na segunda-feira (13)

(FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal realiza na próxima segunda (13) um leilão com 572 imóveis que incluem casas, apartamentos, terrenos e galpões. Os lotes estão distribuídos em 21 estados, com valores entre R$ 51 mil e R$ 2,4 milhões.

O certame é feito em 2ª praça e alguns dos imóveis estão com desconto em relação à primeira disputa, feita no dia 6, em parceria com a plataforma Superbid Exchange.

No Rio de Janeiro, estado com a maior concentração de lotes do leilão (112), um apartamento de 210 metros quadrados e dois quartos em Jacarepaguá lidera como o imóvel mais caro do edital organizado pela Caixa. O lance inicial é de R$ 2,4 milhões.

Em Niterói (RJ), uma casa com 100,8 metros quadrados e três quartos está recebendo lances acima dos R$ 624,6 mil.

Em São Paulo, os valores variam entre R$ 58,8 mil e R$ 1,3 milhão. Destaque para um apartamento no Guarujá, próximo à praia das Pitangueiras, com 94 metros quadrados, cujo valor inicial é de R$ 1,3 milhão.

Na capital mineira, em Belo Horizonte, uma casa de 113 metros quadrados é leiloada por R$ 365,6 mil.

COMO PARTICIPAR DO LEILÃO DA CAIXA

Nos leilões da Caixa são oferecidas facilidades de pagamento aos clientes, como a possibilidade de financiamento e a utilização do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para abater parte do valor.

Apenas os imóveis que seguem as regras estabelecidas para financiamento através do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) podem ser financiadas.

O interessado deve se cadastrar no site do leiloeiro, sendo preciso ter CPF, RG, comprovante de endereço e procuração (caso a proposta seja feita por um terceiro). No caso da pessoa jurídica, os documentos exigidos são CNPJ, ato constitutivo e CPF ou RG do representante.

As condições do imóvel e de pagamento são descritas no edital do leilão (clique aqui para ler o edital) e devem ser observadas com atenção. Marcado para o dia 13, o leilão será realizado às 10h.

O leilão será conduzido por Dilson Marcos Moreira.

